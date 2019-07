De terugkeer van de Bosberg op het wielertoneel: "Eindelijk is het weer kermis op onze berg” Na Omloop het Nieuwsblad passeert Tour de France over historische helling Michiel Elinckx

05 juli 2019

10u18 0 Galmaarden De Bosberg is weer hot. De gekende kasseiheuvel is ieder jaar scherprechter tijdens de Omloop. Zaterdag zal het Tourpeloton over de kasseien dokkeren. Wielertoeristen én buurtbewoners zijn het roerend eens: “Dit wordt een hoogdag voor ons.”

De Bosberg was jarenlang, samen met de Muur van Geraardsbergen, het koningskoppel van de Ronde van Vlaanderen. Doorheen de jaren werd er telkens koersgeschiedenis geschreven op de kaarsrechte bult. Onder meer Edwig Van Hooydonck haalde er meermaals verschroeiend uit. Hij kreeg dan ook de toepasselijke naam ‘Eddy Bosberg’. Maar in 2011 kwam een eind aan het koersverhaal. De Ronde van Vlaanderen verhuisde naar Oudenaarde, de Bosberg werd voortaan links gelaten door het peloton. Enkel de Eneco Tour kwam soms nog eens over de kasseiheuvel boven, maar daar bleef het bij. De Bosberg maakte geen deel meer uit van het koersverhaal.

Het is goed dat het peloton terugkomt, zodat er leven in de brouwerij komt. Er wordt zaterdag een groot scherm geïnstalleerd op de top, er worden honderden mensen verwacht die een hele dag op de Bosberg blijven. Ik kijk er al weken naar uit Arlette Lievens

Alle ogen op Bosberg

Tot de winter van 2017. Flanders Classics, organisator van de Omloop, kwam met verrassend nieuws. De aankomst verhuisde van Gent naar Meerbeke, de oude finale van de Ronde van Vlaanderen werd in ere hersteld. De Bosberg is opnieuw scherprechter bij een belangrijke voorjaarsklassieker. Zaterdag zijn de ogen wéér gericht op de heuvel, want dan komt het Tourpeloton boven. De dranghekken staan langs de kasseien geïnstalleerd, de wielertoeristen hijsen zich mondjesmaat naar boven. Ook de Spanjaard Carlos Silvero waagde zich aan de Vlaamse kasseihelling. Hij woont al jaren in Ukkel en kreeg in Vlaanderen de wielermicrobe te pakken. “Wat een fantastische heuvel”, vertelt Carlos. “Een minpuntje: mijn derailleur brak af net voor het einde van de top. Ik kan helaas niet meer verder, maar het kan me niet deren. Na de Muur heb ik ook de Bosberg bedwongen. Ik kende deze hellingen enkel van televisie. Nu heb ik zelf het melkzuur in de benen gevoeld.”

Camping Raspaljebos

Carlos zal zaterdag niet aanwezig zijn voor de doortocht van de Tour, maar hij gaat het zeker volgen. “Ik vertrek net het voor het weekend terug naar Spanje. Maar ik zal de rit zeker volgen. Het is fantastisch dat het Tourpeloton naar de Vlaamse hellingen komt.” Ook Arlette Lievens kijkt uit naar zaterdag. Zij baat al dertig jaar Camping Raspaljebos uit, op de top van de Bosberg. “Als de koers hier passeert, is het opnieuw kermis. Het is goed dat het peloton terugkomt, zodat er leven in de brouwerij komt. Er wordt zaterdag een groot scherm geïnstalleerd op de top, er worden honderden mensen verwacht die een hele dag op de Bosberg blijven. Ik kijk er al weken naar uit. Samen met brasserie El Faro organiseert onze camping wat activiteiten. Zo’n hoogdag mogen we niet zomaar laten passeren.”

Van protest tot Tourpassage

Voor de gemeente Galmaarden is de doorkomst van de Ronde van Frankrijk een gouden kans om zich voor te stellen aan een internationaal publiek. Sportschepen Kurt Penninck (CD&V) hoopt dat de donkere jaren achter de rug liggen. “Toen de Ronde van Vlaanderen naar Oudenaarde verhuisde, was dat een bittere pil voor Galmaarden”, vertelt hij. “In 2012 reed ik mee in de protestrit van de Bosberg naar Meerbeke. Het deed pijn om ‘onze’ ronde te zien verhuizen. De doortocht van Eneco Tour was slechts een klein doekje voor het bloeden. Vroeger werd er een hele maand naar de Ronde toegeleefd. Nu de Tour passeert, lijkt de Bosberg terug springlevend. De Ronde van Frankrijk bezoekt hoogstens om de 20 tot 30 jaar onze regio. En dat zullen ze geweten hebben.” De renners worden rond 13 uur verwacht op de Bosberg. Daarna rijdt het Tourcircus door naar het centrum van Galmaarden.

