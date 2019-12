De Pauwstaartvissers huldigen hun kampioenen Marc Colpaert

02 december 2019

11u31 2

De Pauwstaartvissers huldigden hun kampioenen van het jaar 2019 in de zaal ‘t Klavertje 3 in het centrum van Galmaarden. De vereniging de Pauwstaartvissers hebben een veertigtal leden en hun vijver ligt in de Congobergstraat in Vollezele. Bij de jeugd tot 17 jaar was Kenzo Thollebeek de beste, gevolgd door Glenn Van den Driessche en brons was voor Jarne Van Israël. Bij de volwassenen ging Jurgen Mignon met de hoofdprijs lopen, zilver was voor Luc Matthijs en Patrick Thollebeek pakte brons. Vanaf volgend jaar in maart gaan ze opnieuw aan de slag.