De Pauwelgilde vraagt om de mooiste foto's en filmpjes in te sturen Marc Colpaert

08 januari 2020

De Pauwelgilde uit Galmaarden organiseert een foto- en filmwedstrijd voor kinderen jonger dan 16. De Pauwelviering, dat zijn heel wat activiteiten, en die willen de leden extra in de kijker zetten. Tot 30 januari kunnen jongeren op de Facebookpagina ‘Wedstrijd Pauwelviering 2020' hun mooiste foto’s of filmpjes over de Pauwelviering insturen. Dit mag gaan over het grote feest op zondag 26 januari maar ook over alle andere voorgaande evenementen zoals het rollen van de broodjes. De filmpjes mogen maximaal 5 minuten duren en de fotoreportage mag bestaan uit maximaal 20 foto’s. De winnaar wordt op 1 februari bekendgemaakt en krijgt een geldprijs van 100 euro.