De Pauwel trok voor de laatste keer door de straten om zijn schulden te betalen Marc Colpaert

03 februari 2020

Pauwel Wout van de Velde en zijn bendeleden trokken op de dag van de afrekening nog een laatste keer door de straten van Galmaarden, om overal hun schulden te gaan betalen. Ze kregen hiervoor de hulp van de Apostelinnen.

In en rond de Pauwelhoeve in Galmaarden werd eind januari onder grote belangstelling al voor de 638ste keer het grote pauwelfeest gevierd. Sinds enkele jaren valt dit evenement ook onder het Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed. Als laatste ‘wapenfeit’ voor deze pauwelviering trokken de Pauwel en zijn bende nog een laatste keer door de straten. “Volgens de traditie gaan we vandaag op tal van plaatsen onze schulden die we de laatste weken gemaakt hebben betalen, zoals hier in café Paulana aan het station van Galmaarden”, legde Wout uit. Die dag was het niet hij, maar zijn vriendin Kendra Cremers, die zijn speciale pauwelhoed mocht dragen. De andere vriendinnen van de leden van de bende, beter gekend als de Apostelinnen, waren ook van de partij om er nog een laatste spetterend feestje van te maken.