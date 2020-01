De Pauwel reed weer door de straten van Galmaarden Marc Colpaert

26 januari 2020

Op zondag trok Pauwel Wout Van de Velde en Kinderpauwel Arne Waterplas beiden gezeten op een wit paard met hun bendeleden door de straten van Galmaarden, op weg naar de Pauwelhoeve. Onder een stralende zon werden de eerste geplogenheden afgewerkt en werden de eerste roggebroodjes gegooid tussen de vele mensen - wij schatten een 500-tal - die kwamen kijken naar dit folkloristisch feest.

In en rond de Pauwelhoeve in Galmaarden werd op zondag al voor de 638ste keer het grote Pauwelfeest gevierd. Sinds enkele jaren valt het evenement ook onder het Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed. Al sinds begin december van vorig jaar gingen de voorbereidingen voor dit grote feest van start, toen werd Wout Van de Velde aangeduid als nieuwe Pauwel, en Arne Waterplas als Kinderpauwel. Beiden konden beroep doen op een tiental bendeleden om het feest samen met de Sint-Paulusgilde en tal van vrijwilligers in goede banen te leiden. Iets na 14 uur gingen de Pauwel en de Kinderpauwel in stoet te voet naar de Pauwelhoeve samen met tal van andere verenigingen. Zo waren er vendelzwaaiers, majorettes, hoornblazers en een fanfare met nog tal van andere genodigden. Als laatste kwam de Pauwel gezeten op een wit paard aangereden, zijn bendeleden zaten op Brabantse trekpaarden.

Op de Pauwelhoeve bedankte eigenaar Jan Couck de vele aanwezigen om hun komst en nodigde hen dadelijk uit om volgend jaar nog eens te komen. Nadien werd in de hoeve het gulden boek getekend door de Pauwel en zijn bendeleden en was het tijd om rond te gaan met de eerste jenever voor de vele aanwezigen. Zowel de Kinderpauwel als de Pauwel reden drie rondjes op de binnenplaats van de hoeve om nadien te vertrekken naar de bron en de Pauluskapel. Daar werden dan de laatste geplogenheden verder afgewerkt.