De Pauwel en zijn bende trokken met de sledde door de straten Marc Colpaert

04 januari 2020

16u09 5

Pauwel Wout Van de Velde trok met zijn bendeleden door de straten van Galmaarden op weg naar de Heetveldemolen om er de rogge te laten malen. Op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar werd de sledde(kar) opgehaald en trokken de Pauwel en zijn bende door de straten van Galmaarden. Volgens de traditie gingen ze in het centrum en ter hoogte van het station van Galmaarden even iets drinken om van daaruit richting Heetveldemolen te gaan. Ze brachten de rogge naar de molen die zal daar worden gemaald om er de volgende dagen de pauwelbroodjes mee te rollen. Al deze voorbereidingen staan in het teken van het grote pauwelfeest dat doorgaat op de Pauwelhoeve op zondag 26 januari.