De nieuwe Pauwel is Wout Van de Velde Marc Colpaert

01 december 2019

16u42 3

Zopas werd in de Pauwelhoeve in Galmaarden de naam van de nieuwe Pauwel bekend gemaakt. Er was dit jaar maar één kandidaat en Wout van de Velde kreeg van Jan Couck de bevestiging dat hij Pauwel mag worden in 2020.

Ieder jaar op de eerste zondag van december komen de kandidaten naar de Pauwelhoeve in de Geraardsbergsestraat om mee te delen dat ze Pauwel willen worden. Wout Van de Velde was van de partij samen met zijn grote bende. Joran De Borre is de Zakdrager, Dennis Suys de Commandant, Dimitri Rooselaers de Vlagdrager, Jonas De Borre de Koezen en verder zijn er nog 12 apostels. Volgens de traditie vroeg Wout aan de eigenaar van de hoeve Jan Couck of hij Pauwel mocht worden. “Ik heb dat natuurlijk met veel plezier aanvaard en ben blij dat er dit jaar zoveel jonge mensen actief deel willen nemen aan het hele pauwelgebeuren”, aldus Jan Couck. Begin volgend jaar gaat de pauwelviering pas echt van start met onder meer het rollen van de broodjes, het pluiken in de verschillende buurten en natuurlijk het grote feest op zondag 26 januari.