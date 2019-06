De Krekels kwamen met velen de Bosberg verkennen Marc Colpaert

12 juni 2019

De wandelclub De Krekels uit Halle zakten met een kleine honderd mensen af naar de Bosberg in Galmaarden om vanaf daar te starten voor een wandeling van ongeveer 8 kilometers. Elke donderdag is deze vereniging wel ergens in het Pajottenland of zelfs daarbuiten te vinden om ergens een mooie streek of buurt te verkennen. “Gemiddeld stappen wij elke donderdag 8 of 11 km en we proberen natuurlijk altijd de mooiste plekjes uit onze streek te vinden. Vandaag zijn we hier samen op de top van de Bosberg en gaan we de bosrijke omgeving van de Bosberg op het grondgebied van Galmaarden en van Geraardsbergen ontdekken”, aldus Nestor Durand. Tijdens de wandeling kregen de mensen tevens wat meer uitleg over de streek.