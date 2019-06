De Knipoog werkt aan een preventieve aanpak rond pesten en doet mee met de Rode Neuzen Dag Marc Colpaert

19 juni 2019

10u16 4

Enkele scholen uit Tollembeek en Galmaarden schreven zich in voor de vierde Rode Neuzen Dag zo ook de school De Knipoog uit Tollembeek. Ze zijn van plan om aan de hand van hun Pestbuddy-methodiek de actie van Rode Neuzen Dag op te zetten, maar concrete plannen hebben ze nog niet. In Galmaarden zijn vandaag drie scholen ingeschreven voor de actie Rode Neuzen Dag: dit zijn de school Herhout in Tollembeek, die pas begin september definitief de knoop doorhakken of ze al dan niet meedoen. Voor wat betreft de gemeenteschool van Galmaarden zijn er ook nog geen concrete plannen, horen wij. De school De Knipoog uit Tollembeek weet wel al een beetje welke richting ze uitgaan. Ze zetten met de school sterk in op het welbevinden van de leerlingen. “Sinds kort werken wij met een preventieve aanpak rond pesten: de Pestbuddy-methodiek. Hierbij zijn alle leerlingen op school klasoverschrijdend opgedeeld in verschillende groepjes, met aan het hoofd van die groepjes kapiteins van het 6de leerjaar. Doorheen het schooljaar organiseren we regelmatig activiteiten, waarbij er een warme band wordt gesmeed binnen de verschillende groepjes, dit om pestgedrag te voorkomen. Leerlingen van lagere klassen kunnen met kleine probleempjes terecht bij de kapiteins van hun groepje, die hen graag te hulp schieten. De kapiteins brengen dan ook de leerkrachten hiervan op de hoogte. Op die manier kan een mogelijk pestprobleem boven komen drijven. Leerlingen kunnen ook zelf een briefje achterlaten in de daarvoor speciaal geplaatste brievenbus op de speelplaats. Wij zijn van plan om rond deze Pestbuddy-methodiek ook de actie van Rode Neuzen Dag op te zetten, maar concrete plannen hebben we nog niet”, vertelde meester Glenn.