De Klimaatmobiel komt naar Galmaarden Marc Colpaert

01 november 2019

Van 5 tot 14 november staat de Klimaatmobiel van de provincie Vlaams-Brabant in het centrum van Galmaarden opgesteld. In deze klimaatmobiel op het Marktplein kan je eenvoudig en snel info krijgen over: het Benoveren van je woning, maatregelen om energie te besparen en je comfort te verhogen. Daarnaast is er de mogelijkheid om een Benovatiecoach in te schakelen voor begeleiding op maat. Maar ook informatie over energiepremies, leningen en provinciale groepsaankopen wordt er gegeven. De Klimaatmobiel opent de deuren elke dinsdag en donderdag van 14 tot 18 uur en dit nog tot 14 november.