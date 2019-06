De KBC-seniorenclub trok door Tollembeek Marc Colpaert

04 juni 2019

10u45 0

Een dertigtal leden van de KBC-seniorenclub afkomstig uit de driehoek Halle-Brussel-Aalst trokken door de straten van Tollembeek. Elke maand komen deze gepensioneerde bankbedienden samen om in groep 5 tot 10 km te wandelen. Daarnaast worden er nog tal van andere activiteiten georganiseerd, alles bijeen zo een honderdtal per jaar. “Vandaag lopen we hier door het mooie Pajottenland in Tollembeek. Wij gaan voor een afstand van 5 km, een andere groep die hier wat verderop aan het wandelen is, gaat voor 10 km. Ik ben vandaag de gids voor deze wandeling en zo komen de mensen iets meer te weten over het mooie Pajottenland”, sprak Frans Vansintjan.