De Dolle Strandbalfeesten gaat voor spetterende feesteditie (met optredens van Sergio en Christoph Chapsis) Michiel Elinckx

10 juli 2019

12u11 0 Galmaarden Op zaterdag 13 en zondag 14 juli vindt de vijfde editie van de Dolle Strandbalfeesten plaats.

De festiviteiten gaan zaterdag van start met een potje petanque en kaatsen. Daarnaast is er een foodtruck- en springkastelendorp. Vanaf 19.30 uur is er de strandbalfuif, met optredens van onder meer Sergio, Ambidance en de Ninoofse carnavalsgroep Fret Tet & The Swinging Tepelboys. Zondag is er een reuze-barbecue. Onder andere Johan Veugelers en Dirk Dekkers zorgen voor een muzikale noot.

Info

Alle optredens zijn gratis voor het publiek. De opbrengst gaat naar het goede doel Vrienden der Blinden. De activiteiten vinden plaats op het sportplein van Galmaarden.