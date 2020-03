De Dolle Strandbalfeesten gaan niet door dit jaar

En dat heeft niets met het coronavirus te maken

Marc Colpaert

12 maart 2020

16u58 36 Galmaarden Er was al een tijdje sprake van, maar nu is het definitief, De Dolle Strandbalfeesten zullen dit jaar niet doorgaan. “Dit heeft niets met het coronavirus te maken, maar heeft tal van redenen zoals het vinden van gemotiveerde vrijwilligers. Daarom werd beslist om het festival maar om de twee jaar te laten doorgaan”, legt voorzitter Kristof Billens uit.

Al enkele jaren was het muziekfestival De Dolle Strandbalfeesten een vaste waarde in Galmaarden. Tijdens de maand juli kwamen steeds enkele duizenden mensen samen om feest te vieren, naar muziek te luisteren en de opbrengst werd aan verschillende goede doelen geschonken. “Na lang wikken en wegen heeft onze VZW beslist om De Dolle Strandbalfeesten maar om de 2 jaar te laten doorgaan, de eerste keer dus in 2021. Dit heeft niets te maken met het coronavirus, maar om tal van andere redenen. De hoofdreden is omdat we het moeilijk hebben om jaarlijks vrijwilligers te motiveren, om zich gedurende 7 dagen in te zetten voor dit festival. Komt daarbij dan nog eens dat alles zoals zangers, drank en tenten huren, duurder wordt en we moeten steeds bij dezelfde sponsors aankloppen”, zei Billens.

Niet meer gratis

Omdat de opbrengst naar plaatselijke goede doelen gaat, wordt het zoeken naar geschikte goede doelen ook elk jaar steeds moeilijker. En de vzw heeft vandaag nog geen goede oplossing gevonden om herbruikbare bekers in te voeren op hun festival. “Om al die redenen hebben wij beslist om dit jaar geen festival te organiseren en is de kans groot dat we in de toekomst verplicht zullen zijn om inkom te vragen, waar het vroeger gratis was. Met het festival om de 2 jaar te organiseren hopen we meer volk en meer sponsors aan te spreken. We blijven ons wel verder inzetten voor goede doelen. Zo hebben wij nog een mooie cheque van 5.000 euro afgegeven aan de VZW Blinden der Blinden in Koksijde”, besluit Kristof.