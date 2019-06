Daniel, Luc en Maggi van Garage De Wolf sluiten na 42 jaar de deuren van hun zaak Die goede oude tijd van vroeger zal wel nooit meer terugkomen Marc Colpaert

25 juni 2019

15u53 0

De gebroeders De Wolf van garage Citroën in de Hernestraat in Tollembeek trekken na 42 jaar de deuren van hun garage achter zich dicht en gaan genieten van hun pensioen. Aan hun klanten vragen ze om naar een andere dealer van Citroën in Edingen te gaan. “Het was de laatste jaren niet meer zoals in de beginjaren. De auto-industrie is ferm veranderd en niet altijd in positieve zin”, zegt Daniel De Wolf. In hun toonzaal staan voorlopig nog enkele oldtimers, want nieuwe wagens hebben ze niet meer. Wat er gaat gebeuren met de toonzaal en de gebouwen daar hebben ze nog geen plannen voor.

In 1977 gaan de broers Daniel en Luc samen met hun zus Maggi De Wolf van start met de uitbating van hun garage Citroën langs de drukke Hernestraat in Tollembeek. “In die tijd was er bijna op elke hoek van de straat nog een garage in Tollembeek alle merken waren vertegenwoordigd, vandaag is dit niet meer het geval. De autowereld is dan ook heel hard veranderd in die 42 jaar. De kleintjes moeten er allemaal uit en de grote garages moeten steeds groter worden en de sfeer is ook dat niet meer”, legt Daniel uit. Zijn zus Maggi kan dit alleen maar beamen. “In de beginjaren was het heel wat aangenamer om te werken. De mensen waren vriendelijk en begripvol, maar de laatste jaren was dit wel enigszins anders. Als er een lichtje begint te branden staan ze voor de poort en willen ze dat alles dadelijk hersteld is. Het is nu een andere tijd en die goede oude tijd van vroeger zal wel nooit meer terugkomen”, zegt Maggi.

Volgens Daniel is de nieuwe wetgeving van de laatste jaren de grote boosdoener zeker voor de auto-industrie. “Er komen steeds maar meer regeltje bij en dan al die verschillende soorten wagens. De mensen weten al sinds enige tijd niet meer wat ze moeten kopen, is de aankoop van een diesel nog een goede zaak?, of liever een benzine, of misschien een elektrische wagen of toch een hybride. Ik heb het gemerkt dat onze klanten de laatste jaren gewoon niet meer wisten waar ze stonden. Het zal je maar overkomen dat je vandaag een nieuwe wagen koopt en enkele jaren later mag je er niet meer mee naar een stad als Brussel of Antwerpen mee rijden. Neen, de mensen kunnen daar echt niet mee lachen, je moet niet vergeten dat de aankoop van een auto voor vele mensen een dure zaak is en dan willen ze toch wel enige zekerheid hebben, met al die veranderingen zijn ze helemaal het noorden kwijt”, vertelde Daniel.

Ondertussen stappen we met Daniel de toonzaal binnen waar nog enkele oldtimers staan te blinken. “Nieuwe wagens gaat u hier niet meer vinden, maar ik heb er nog enkele oldtimers ingezet. Wat we nu we met pensioen zijn gaan doen met de toonzaal en de werkplaats, dat weten we nog niet. Daar moeten we nog eens rustig een nachtje over slapen”, besluit Daniel.