Daniel Fonteyne in de wolken met 4.688 stemmen achter zijn naam Marc Colpaert

27 mei 2019

15u56 2 Galmaarden Daniel Fonteyne uit Tollembeek was in de wolken met het schitterende resultaat van zijn partij Vlaams Belang en de 4.688 voorkeurstemmen achter zijn naam.

Sinds begin dit jaar zetelt Fonteyne als enige verkozene voor Vlaams Belang in de gemeenteraad van Galmaarden. “Het was al duidelijk bij de verkiezingen van vorig jaar dat onze partij met een opmars bezig was. Toen ik zondag de uitslagen zag binnenstromen, moest ik toch wel even slikken. Ik ben vandaag dan ook zeer blij”, aldus Daniel.

Hij hoopt nu dat zijn partij de volgende weken of maanden erin slaagt om mee te regeren. “Als je ziet dat in Vlaanderen bijna één op de vijf mensen op onze partij hebben gestemd, dan is het volgens ons niet meer mogelijk om dit te negeren. Ik denk zelfs dat de traditionele partijen schrik hebben om ons mee te laten regeren, stel dat wij het eens goed doen, dan hebben ze daarna nog een groter probleem.”