Dan toch een seniorenraad in de maak? Gemeente gaat op zoek naar kandidaten Marc Colpaert

07 november 2019

13u18 3

Nadat de Galmaardse oppositiepartijen al langer voorstander waren voor de oprichting van een seniorenraad, gaat de gemeente daar nu eindelijk werk van maken.

De gemeente Galmaarden doet momenteel via een flyer een tweede oproep naar gemotiveerde burgers voor de verschillende adviesraden. Op dit moment werken ze aan de samenstelling van de gemeentelijke adviesraden voor de periode 2020-2025. In het voorjaar werd al een oproep geplaatst in het gemeentelijk informatieblad, maar blijkbaar leverde dit niet het gewenste resultaat op. In een adviesraad draait alles rond ontmoeten en in dialoog gaan met elkaar. Samen steken ze de koppen bijeen voor de gemeente. Door regelmatig te overleggen over belangrijke thema’s, erover te debatteren en duidelijke adviezen te formuleren voor de beleidsploeg, maken ze van de gemeente een aangename plek om te wonen. Nieuw dit jaar is de oprichting van een seniorenraad.De bevolking ‘vergrijst’ meer en meer. Senioren vormen een grote en belangrijke doelgroep voor het lokaal beleid. Daarom willen we hen ook via een adviesraad een stem geven. De gemeente is op zoek naar enthousiaste 55-plussers die bekommerd zijn om thema’s als samenwerking tussen ouderenverenigingen. Kortom, 55-plussers die mee willen nadenken over het welzijn van de senioren. Meer info over de seniorenraad en andere raden is te vinden op de gemeentelijke website.

