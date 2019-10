Dag van het Brabants Trekpaard palmt Vollezele in (met rist aan activiteiten) Michiel Elinckx

20 oktober 2019

17u52 0 Galmaarden Toerisme Vlaams-Brabant en het Comité Vollezele Leeft organiseerden voor de negende keer de Dag van het Brabants Trekpaard.

Van 10 uur tot 18 uur waren er tientallen activiteiten in het centrum van Vollezele. Zo was er een demonstratie van trekpaardveulens en kon het publiek een prijs uitreiken voor het mooiste veulen. Wie Vollezele op een originele manier wilde verkennen, kon dat met paard en kar. Daarnaast was er een rommelmarkt én kermis. De Dag van het Brabants Trekpaard werd afgesloten met de Brillantworp. Vanuit het Museum van het Belgisch Trekpaard werden chocoladen paardjes geworpen. Wie het mini- exemplaar van het trekpaard Brillant opving, won een replica van het bronzen Brillantbeeld.