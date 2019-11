Cybercriminaliteit is nu en in de toekomst het grote probleem volgens de Korpschef Marc Colpaert

28 november 2019

16u07 2

De Korpschef a.i. Philippe Annys van de Lokale Politie Pajottenland kwam een toelichting geven tijdens de jongste gemeenteraad over de resultaten van de bevolkingsbevraging uitgevoerd in 2018. Hij waarschuwde de mensen dat cybercriminaliteit een groot probleem kan worden.

Vorig jaar ondervroeg de Lokale Politie Pajottenland in totaal 515 personen, 262 vrouwen en 253 mannen uit Galmaarden en dit in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. De Korpschef kwam op een half uurtje meer uitleg geven over de resultaten. Uit deze bevolkingsbevraging kwam naar voren dat 89 procent van mening is dat ze in een verzorgde buurt wonen. De onaangepaste snelheid op de wegen is voor vele inwoners een doorn in het oog, gevolgd door sluikstorten en hinderlijk parkeren. “Daarnaast stelden wij vast dat 78 procent tevreden was over de houding en het gedrag van de Politie en daar kunnen we alleen maar blij voor zijn”, aldus Philippe. Bijna alle mensen die antwoorden op de bevraging vinden het aanpakken van woninginbraken een heel hoge prioriteit met 98 procent van de stemmen. Blijkbaar worden in onze regio steeds meer inbraken gepleegd tijdens de dag en niet meer tijdens de nacht, al is het aantal inbraken wel sterk verminderd de laatste jaren. Toch vertelde de Korpschef dat naar de toekomst toe er een groter gevaar op de loer ligt voor de inwoners. “We gaan de volgende jaren steeds meer te maken krijgen met digitale criminaliteit via onze computer. Men kan al vlug enkele duizenden euro’s kwijtraken door ongewild bankgegevens aan derden te geven via het internet. Wij gaan in de toekomst dan ook de mensen nog meer waarschuwen voor cybercriminaliteit”, besluit de Korpschef.