Creatieve houtworkshop bij houtzagerij D'Hont Marc Colpaert

15 oktober 2019

14u11 3 Galmaarden De natuurvereniging vzw De Mark organiseert een creatieve houtworkshop in een houtzagerij in Tollembeek op vrijdag 25 oktober. D’Hont Houtimport, al 80 jaar een gevestigde waarde in de Statiestraat in Tollembeek, zet zijn poorten open voor de vzw De Mark.

“We organiseren er samen een originele houtworkshop voor enthousiaste creatievelingen. Eind oktober is traditioneel de halloweenperiode en dit is dan ook het uitgelezen thema om met houtafval en materialen uit de natuur aan de slag te gaan en griezelig-knappe decoraties te maken”, zegt voorzitter André Prové. Om de creatieve geest te voeden, zullen er huisbereide lekkernijen beschikbaar zijn tegen democratische prijzen. Voelt u zich geroepen om er een leuke avond van te maken en met een verrassende decoratie naar huis te gaan, aarzel dan niet en schrijf in voor 18 oktober door storting van 12 euro op rekening van vzw De Mark Galmaarden BE05 4412 5182 4175.

Meer info op: www.vzwdemark.be