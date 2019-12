Congobergstraat in Galmaarden afgesloten door instortingsgevaar ter hoogte van de vijvers Marc Colpaert

30 december 2019

17u02 0 Galmaarden De gemeente Galmaarden heeft beslist om een deel van de Congobergstraat in Vollezele af te sluiten voor het doorgaand verkeer wegens instortingsgevaar.

De Congobergstraat is ter hoogte van de grens met Waarbeke afgesloten. Dat komt door een verzakking naast de weg ter hoogte van de vijvers. “Op die plaats loopt er een beek onder de straat door en daar is er een verzakking juist ter hoogte van de overkapping van de beek. Er moet eerst gecontroleerd worden dat er geen gevaar is voor de weggebruikers, alvorens wij deze straat opnieuw openstellen”, zegt bevoegd schepen Ludo Persoons (CD&V). Daarom werd de Congobergstraat vanaf huisnummer 15 afgesloten voor het doorgaand verkeer. Komende vanuit de Repingestraat zijn alle huizen op het grondgebied van Galmaarden wel nog steeds bereikbaar. Wie vanuit het centrum van Waarbeke richting Vollezele moet zal moeten omrijden via Denderwindeke. De herstellingswerken zullen tot eind januari duren.