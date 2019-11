Communicatie was van levensbelang tijdens de oorlog

Marc Colpaert

12 november 2019

14u02 4

In de grote zaal van het Baljuwhuis werd duidelijk dat communicatie tijdens de twee wereldoorlogen van zeer groot belang was. Enkele verenigingen zoals Ergoed Galmaarden sloegen de handen in elkaar en organiseerden in het Baljuwhuis een grote tentoonstelling ter gelegenheid van de herdenking van de twee wereldoorlogen en 75 jaar bevrijding. De bezoeker kon er tal van wapens, foto’s van gesneuvelden, medailles, oude postkaarten en documenten van civiele slachtoffers van de beide oorlogen terugvinden. André Devos, ooit nog radio- operator in het leger, toonde aan de bezoekers hoe men de communicatie verzorgde tijdens de oorlog. “Berichten versturen in morse was toen heel belangrijk want van het internet was in die tijd nog lang geen sprake”, lachte André. Heel wat mensen kwamen een kijkje nemen.