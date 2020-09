Chiel en Jules kroonden zich tot Vlaams kampioenen atletiek in Heusden-Zolder Amber Gys

16 september 2020

13u46 0 Galmaarden Chiel De Cremer en Jules Janquart uit Galmaarden mochten zich afgelopen week kronen tot Vlaams kampioenen in atletiek in Heusden-Zolder. Beide sporters zijn lid van ACP (AtletiekClub Pajottenland).

Door het coronavirus kon er geen Belgisch Kampioenschap atletiek voor cadetten en scholieren voordoen. Gelukkig kon iedereen zich wel tevreden stellen met een Vlaams kampioenschap atletiek in Heusden-Zolder. Chiel De Cremer (15) werd kampioen van Vlaanderen na een spannende eindspurt op de 800 meter, in een supertijd van 01.58.07. Hij breekt hiermee de magische grens van twee minuten op de 800, verbetert zijn eigen clubrecord én voert de Belgische ranglijst van 2020 aan. Jules Janquart (15) smeet zijn kampioenspeer 48.13 meter ver. Een nieuw persoonlijk record die meer dan 9 meter verder reikte dan het vorige. De twee jongeren uit Galmaarden kunnen zo op jonge leeftijd al een enorm knappe prestatie afleveren bij hun ACP-club. Ze startten beide hun atletiekloopbaan op het sportplein in Galmaarden om nadien de overstap te maken naar de Gooikse afdeling.