Cecile stopt na 50 jaar als bestuurslid

Het is tijd dat de jeugd aan zet komt Marc Colpaert

07 februari 2020

12u19 0 Galmaarden Cecile De Beuf (74) uit Vollezele geeft de fakkel van bestuurslid na 50 jaar door aan de jongere generatie, maar blijft wel actief in de vereniging KVLV die sinds kort de naam Ferm kreeg.

Cecile De Beuf was nog maar pas getrouwd, toen men haar vroeg om toe te treden tot het bestuur van de KVLV Vollezele. “Ik was daar dadelijk voor te vinden en was als bestuurslid heel actief in deze vereniging. Enkele jaren later ben ik tevens gestart met het organiseren van een cursus bloemschikken voor de leden van de KVLV, iets dat ik meer dan 30 jaar gedaan heb”, zegt Cecile.

De jaren gingen voorbij en ondertussen is Cecile al 50 jaar bestuurslid van deze vereniging. “Een halve eeuw in het bestuur was voor mij wel meer dan voldoende (lacht). Niet dat ik er geen zin meer in heb, maar ik ben van oordeel dat ik plaats moet maken voor nieuw, jong bloed in het bestuur. Ik ga wel natuurlijk nog een actief lid blijven bij Ferm, ik stop alleen als bestuurslid”, verduidelijkt Cecile. Voor haar mooie prestatie kreeg Cecile van voorzitter Elke Mertens een cadeaubon en een leuk bedankingskaartje.