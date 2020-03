Cecile en Monique winnen reis naar Lourdes

Marc Colpaert

09 maart 2020

13u36 3

Cecile Dewitte en Monique Desmecht uit Tollembeek hebben allebei een reis gewonnen naar Lourdes, via hun vereniging Ferm Tollembeek. Ieder jaar kunnen de leden van de KVLV, die onlangs hun naam veranderden in Ferm, een reis winnen naar Lourdes. Ook in de afdeling Ferm van Tollembeek werden heel wat tombolabiljetten aan de vrouw gebracht en waren er dit jaar twee winnaressen. Cecile Dewitte en Monique Desmecht, allebei al vele jaren lid van deze vereniging, mogen straks hun koffers pakken om op reis te gaan. Ze winnen een vierdaagse reis met het vliegtuig naar Lourdes. Gelukkig - met het coronavirus in het achterhoofd - mogen de dames zelf kiezen wanneer ze vertrekken, al moet dat wel tussen mei en september van dit jaar.