Carmen en Bianca showen kleding bij Samana Marc Colpaert

29 mei 2019

De vereniging Samana Tolembeek organiseerde een modeshow in de Parochiezaal van Tollembeek. Het was de firma Carmen Collection, Thuis in Mode, die met de modellen Bianca en Carmen de kleding aan de mensen kwamen tonen. “Het was op vraag van vele leden, dat we aan een firma gevraagd hebben om eens een modeshow te organiseren tijdens een vergadering van Samana”, zei voorzitter Eliane Ankaert. Na de show was het voor de aanwezigen mogelijk om de getoonde kledingstukken aan te kopen. Maar eerst kregen ze natuurlijk de nodige uitleg over de kledingstukken. Samana Tollembeek zorgde daarnaast ook voor een drankje en cake en zo was iedereen gelukkig.