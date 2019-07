Café verwoest na ongeval: wagen boort zich in gebouw Michiel Elinckx

29 juli 2019

08u39 0 Galmaarden Café Route 255 in Vollezele is verwoest nadat er in de nacht van zondag op maandag een wagen inreed op de gevel. De auto boorde zich in het gebouw. De bestuurder raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. In het gebouw zelf vielen geen gewonden, maar de ravage is enorm. Het café aan de Molenstraat moest gestut worden.

Bestuurster C.A. uit Gooik verloor omstreeks 1 uur de controle van haar Audi Q3 bij het indraaien van de Molenstraat. Ze viel vermoedelijk in slaap. Haar auto belandde in café Route 255, waar op dat moment niemand aanwezig was. De ravage was niet te overzien: een groot deel van de voorkant van het gebouw werd neergehaald. Bij het ongeval sleepte de bestuurster ook nog een verkeersbord mee. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse en konden de vrouw uit haar penibele situatie bevrijden. Ze werd meteen naar het ziekenhuis gevoerd. De vrouw liep verschillende verwondingen op, maar verkeert niet in levensgevaar.

Café gesloten

Café Route 255 was al een hele poos gesloten. Het pand is onbewoonbaar, waardoor er geen andere gewonden vielen. Het café is wel erg gekend in de streek. Wat er nu met het pand zal gebeuren, is voorlopig koffiedik kijken. De eigenaars van het gebouw zijn voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.

Voor het passerend verkeer langs de N255 was er geen probleem. De ochtendspits verliep - ondanks de grote schade - probleemloos. Er werd signalisatie geplaatst om wagens voorbij het puin te leiden. “Door de afbraakwerken zal een deel van de Molenstraat even onbereikbaar zijn”, zegt burgemeester Patrick Decat (CD&V). “Er zullen vandaag stabiliteitswerken uitgevoerd worden om het pand enigszins veilig te krijgen. Voor de rest zal het verkeer geen hinder ondervinden.” Volgens Decat kon het ongeval grotere gevolgen met zich meebrengen. “Het puin is op de voorkant van de auto gevallen. Als zulke blokken boven op de wagen vallen, konden de gevolgen véél erger geweest zijn.”

Levend uit het wrak

Net na de middag werden de werken afgerond. Een bouwfirma kwam het puin ruimen en verstevigde de woning, zodat gevaar op instorting vermeden werd. Grote groene balken zorgen ervoor dat het huis in zijn geheel blijft. Daarnaast werd de woning afgesloten met dranghekken, zodat mensen niet zomaar het pand kunnen binnenwandelen. De politie hing ook nog een lint. Je kan van buitenaf wel nog perfect in het gebouw binnen kijken.

Gigantische knal

Tientallen nieuwsgierigen kwamen een hele voormiddag een kijkje nemen naar de indrukwekkende ravage aan het café. “Van buitenaf is de toog gewoon zichtbaar”, zegt een buurtbewoner. “Dit hebben we nog nooit gezien. De knal moet gigantisch geweest zijn. Het is een wonder dat de bestuurster levend uit het wrak geraakte.”