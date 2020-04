Café El Faro op de top van de Bosberg over de afgelasting van Vlaanderens Mooiste: “Elk jaar tellen we af, de Ronde is ons jaarlijks hoogtepunt” Amber Gys

03 april 2020

12u00 0 Galmaarden Geen Ronde van Vlaanderen dit weekend en dat knaagt bij heel wat wielerfans, zo ook bij café El Faro in Galmaarden. Het café doet normaal elk jaar een speciale actie om de Ronde bij hen nét iets specialer te maken. Om toch een beetje in de sfeer van de Ronde te komen gaan HLN en VTM dit weekend met een helikopter de lucht in speurend naar de warmste beelden uit Vlaanderen tijdens ‘ Geen Ronde van Vlaanderen dit weekend en dat knaagt bij heel wat wielerfans, zo ook bij café El Faro in Galmaarden. Het café doet normaal elk jaar een speciale actie om de Ronde bij hen nét iets specialer te maken. Om toch een beetje in de sfeer van de Ronde te komen gaan HLN en VTM dit weekend met een helikopter de lucht in speurend naar de warmste beelden uit Vlaanderen tijdens ‘ De Ronde tegen Corona’

De Bosberg was jarenlang samen met de Muur van Geraardsbergen het koningskoppel van de Ronde van Vlaanderen. Maar in 2011 kwam een eind aan het koersverhaal. De Ronde van Vlaanderen verhuisde naar Oudenaarde, de Bosberg werd voortaan links gelaten door het peloton en maakte geen deel meer uit van het koersverhaal. Voor café El Faro op de Bosberg was dit een heel triestige zaak aangezien ze de wielerklassieker niet meer voor hun deur konden meemaken.

El Faro bestaat exact tien jaar en kon slechts twee keer de Ronde van dichtbij meemaken. Nu ook de Ronde van dit jaar wordt afgeschaft door de coronamaatregelen, kunnen ze hun activiteiten hiervoor niet meer laten doorgaan. “Elk jaar tellen we af naar de Ronde van Vlaanderen, het is ons jaarlijks hoogtepunt. We doen elke keer iets speciaals voor de klanten zoals koerspetten of drinkbussen laten maken. Wat het beste aanslaat bij de klanten zijn de grote schermen dat we ter beschikking stellen. Zo kan iedereen de Ronde in het groot volgen, ook al passeert die hier niet meer”, vertelt uitbaatster Nancy Debleser.

Dubbel gevoel

Het supporterslokaal van belofte Arne Marit (Lotto Soudal) uit Vollezele is trouwens El Faro, het café dat gelegen is op de top van de Bosberg. Voor hem is dit een enorme domper in zijn carrière en dat zorgde voor een dubbel gevoel bij de populaire Pajotse belofte die heel hard uitkeek naar de Ronde. Om toch ietwat in de sfeer te kunnen blijven van de Ronde zal een helikopter over Vlaanderen vliegen om toch – onder andere – de Ronde van Vlaanderen in beeld te brengen en opnieuw op de kaart te zetten.

Elk jaar tellen we af naar de Ronde van Vlaanderen, het is ons jaarlijks hoogtepunt met een groot scherm zodat iedereen het goed kan volgen Nancy Debleser, uitbaatster El Faro

De helikoptervlucht door Vlaanderen wordt alvast warm onthaald bij de uitbaatster van café El Faro. “Met het café zijn wij laaiend enthousiast over het initiatief dat zondag zal plaatsvinden. Wij zullen zorgen voor een groot spandoek aan het café en een barbecue zal ook niet ontbreken, want het wordt schitterend weer. Het is eens iets anders op de televisie, zo kunnen we toch nog deels en virtueel de Ronde meemaken”, sluit Debleser af.

De Ronde tegen Corona

De hashtag #samentegencorona verenigde Vlaanderen al aan het einde van het VTM Nieuws, zondag gaan HLN en VTM een stapje verder. Geen drone, maar een helikopter gaat dan de lucht in, speurend naar de warmste beelden uit Vlaanderen. De hele dag live op HLN en vanaf 13.30 uur leiden Koen Wauters en Freek Braeckman ‘De Ronde tegen Corona’ op VTM in goede banen. Iedereen kan meewerken aan deze bijzondere live-opname. Als je wil dat onze helikopter ook bij jou passeert, stuur dan een foto of video door via hln.be/ronde. Het vluchtplan wordt daaraan aangepast.