Buurtfeest in frituur het Fritkotmysterie Marc Colpaert

01 oktober 2019

10u25 5

Heel wat mensen uit de Kapellestraat in Galmaarden trokken naar een zaaltje in de frituur het Fritkotmysterie om er samen hun buurtfeest te vieren. Omdat men vorig jaar geen geschikte locatie had gevonden ging het buurtfeest toen niet door. “ Gelukkig heeft de baas van het Fritkotmysterie dit jaar voorgesteld om het zesde buurtfeest bij hem te organiseren”, zei Dirk Hauters. Ongeveer een 40-tal personen zakten af naar de frituur, waar ze onder meer verwend werden met frietjes natuurlijk en een gezellige babbel onder buren.