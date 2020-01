Buren van de Plaatsstraat vierden feest

Marc Colpaert

27 januari 2020

14u29 0

Ze waren met net geen honderd mensen allemaal woonachtig in de Plaatsstraat in Tollembeek, die samen gezellig feest kwamen vieren in een loods ten huize van Nancy Praet. Sinds enkele jaren werd er een buurtcomité met Lode, Nancy, Mireille, Koen, Sonja en Steven in het leven geroepen, dat ieder jaar een buurtfeest organiseert. “Onze bedoeling is om zoveel mogelijk mensen uit onze straat bijeen te brengen en dat loopt heel goed”, vertelde Koen De Vos. Voor de mensen waren er frietjes en er werd Cesar bier(Urbanus) geschonken. Voor de kinderen was er een springkasteel en er waren volksspelen. De sfeer was heel goed in de verwarmde loods en er werd natuurlijk ook nog eens geklonken op het nieuwe jaar.