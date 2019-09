Bruidsdefilé door de jaren heen in woon-zorgcentrum De Zwaluw Marc Colpaert

20 september 2019

16u53 4

In het kader van de wereld Alzheimer dag, werd op vrijdag een bruidsdefilé georganiseerd in het woon-zorgcentrum De Zwaluw in Vollezele. Op 20 september is het wereld Alzheimer dag. Ook dit jaar zette de werkgroep dementie van WZC De Zwaluw-groep cura-care zich in om haar steentje bij te dragen aan het onderzoek naar Alzheimer. Dit deden ze door het bakken en verkopen van cupcakes, waarvan de opbrengst integraal naar de stichting Alzheimer onderzoek gaat. Op woensdag werd het startsein gegeven voor het bakken van een 300-tal cupcakes. De cupcakes werden in mooie doosjes afgeleverd die de bewoners daarna mooi hebben versierd. Op vrijdag werd de wereld Alzheimer dag afgesloten met een bruidsdefilé op de rode loper door de jaren heen. “Dankzij familieleden, vrienden en personeelsleden kon er een mooie collectie bruidskleren getoond worden aan onze bewoners van de periode 1918 tot vandaag. Als kers op de taart werden onze bewoners daarna getrakteerd op een met liefde gemaakte cupcake”, vertelde Marleen De Coster van het Eka-team van WZC De Zwaluw.