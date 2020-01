Brecht nog maar pas in de club en al koning bij de boogschutters Marc Colpaert

29 januari 2020

Brecht Roosens(15) uit Galmaarden is nog maar enkele maanden lid van de schuttersclub Willem Tell Galmaarden en schoot dadelijk de hoofdvogel af en werd prompt koning. De vereniging schuttersclub Willem Tell Galmaarden organiseerde een koningsschieting op hun liggende wip in de lokalen van de TRB-zaal in Galmaarden. Een twintigtal mensen deden hun best om de hoofdvogel af te schieten. Brecht Roossens slaagde daarin tijdens de derde ronde. Als jonge gast van 15 was hij nog maar sinds enkele maanden actief in deze vereniging. Er liep dan ook een zeer tevreden koning Brecht rond in de TRB-zaal. Wie meer wilt weten over deze vereniging kan een mailtje sturen naar: willem.tell@hotmail.be