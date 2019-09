Brandweermannen wassen auto’s voor zieke buurjongen (11): “De opbrengst kunnen we goed gebruiken als Ian nog verder achteruit gaat” Tom Vierendeels

06 september 2019

12u43 0 Galmaarden De brandweermannen van de Tollembeekse brandweerpost organiseren op 14 september voor het goede doel een carwash aan hun kazerne. De opbrengst gaat naar buurjongen Ian (11) die aan de ziekte van Duchenne lijdt. Op die manier is er een financieel steuntje in de rug wanneer Ians toestand verder achteruit gaat.

Brandweermannen aarzelen niet als ze hun steentje aan een betere maatschappij kunnen bijdragen. Dat blijkt nu terug in Tollembeek, waar ze een benefiet organiseren voor buurjongen Ian Cansse (11). Het was de organisatie van de Dolle Strandbalfeesten die beide partijen met elkaar in contact bracht. “Die organisatie heeft al verschillende projecten lopen en vroeg aan ons of wij niets voor de buurjongen wilden ondernemen”, vertelt sergeant Sven De Henau. “Ik legde dit voor aan de manschappen en zij zagen dit direct zitten waardoor de bal aan het rollen ging.”

De diagnose ziekte van Duchenne kreeg Ian op zijn vijfde. “Hij was altijd wel wat houterig en op school merkten ze ook wel op dat er iets vreemd aan de hand was”, legt grootmoeder Nicole Bombaert uit. “Daardoor belandde hij op zijn drie jaar al in Inkendaal – er werd eerst aan autisme gedacht. Maar twee jaar later kwam dus de diagnose van de spierziekte uit de bus. Sindsdien gaat hij nog altijd naar de ziekenhuisschool van Inkendaal. Stappen kan hij momenteel nog, maar het is onvermijdelijk dat hij in een rolstoel terecht zal komen.”

Zware kosten, weinig terugbetaling

En dat is de reden dat er ook een benefiet georganiseerd wordt. “De ziekte is op dit moment nog ongeneeslijk en een behandeling is er niet”, weet De Henau. Volgens de grootmoeder krijgt Ian intussen wel een medicijn omdat hij deel uitmaakt van een studieproject van de Gentse universiteit. “Het stappen gaat moeilijker beginnen gaan en hij zal uiteindelijk wel in een rolstoel terechtkomen. Voor die kosten te helpen dragen zamelen we dus geld in. Er is zowel met de ouders en grootouders als met Inkendaal overeengekomen dat de facturen van aangekocht materiaal aan ons voorgelegd zullen worden en wij zullen die facturen dan betalen. Op die manier zijn we zeker dat het geld goed besteed wordt.”

En het geld is welkom. “We zijn blij dat die Tollembeekse brandweermannen zo vriendelijk zijn”, looft de grootmoeder hen. “Er zullen kosten komen voor zowel aanpassingen aan het huis als aan de wagen. Momenteel is het zelfs al moeilijk. Zo werd een Volkswagen Caddy aangekocht om later te kunnen ombouwen, maar hij is ‘niet gehandicapt genoeg’ om maar zes procent BTW te moeten betalen. Het aanvragen van een rolstoel en een gehandicaptenkaart is ook iets dat heel wat voeten in de aarde heeft. Je hebt het gevoel dat je met je hoofd tegen muren blijft aanlopen.”

Praktisch

De Car Wash 4 Ian zelf gaat door op zaterdag 14 september tussen 8 en 17 uur. Een gewone personenwagen laten wassen kost 10 euro, voor een bestelwagen betaal je 15 euro. Tussendoor kan iets gedronken worden aan de stand van de Dolle Strandbalfeesten en de sponsor van de kuisproducten zal ook aanwezig zijn om spullen te verkopen. Nog een leuk detail: de hogedrukspuiten worden gesponsord door de mensen die deze toestellen ook voorzien voor de cyclocross. Ook de plaatselijke afdelingen van de KLJ en de Chrio zullen auto’s wassen zodat er ook back-up is indien de brandweermannen moeten uitrukken voor een dringende interventie. In de Hernestraat zal tijdens de carwash ook eenrichtingsverkeer gelden.