Brandweermannen schenken 7.500 euro aan zieke buurjongen na ‘Carwash 4 Ian’ Tom Vierendeels

01 december 2019

12u36 0 Galmaarden De brandweermannen van de Tollembeekse brandweerpost hebben met hun ‘Carwash 4 Ian’ 7.500 euro ingezameld voor hun zieke buurjongen. Ian Cansse (11) lijdt aan de ziekte van Duchenne. De cheque werd nu in het bijzijn van de helpende verenigingen en sponsors overhandigd aan de jong knaap.

De Tollembeekse brandweermannen kwamen via de Dolle Standbalfeesten in contact met de familie van Ian die in de buurt van de kazerne woont. Sergeant Sven De Henau kon zijn mannen mobiliseren om in september een benefiet op poten te zetten. Meer dan zeshonderd wagens werden gewassen door leden van de brandweer, Chiro Albatros en de KLJ. Die laatste twee sprongen bij zodat de benefiet door kan gaan wanneer de brandweermannen dienden uit te rukken voor een dringende interventie.

Ian kreeg de diagnose ziekte van Duchenne op zijn vijfde. Sindsdien gaat hij naar de ziekenhuisschool van Inkendaal. Stappen lukt momenteel nog, maar volgens de familie is het onvermijdelijk dat hij in rolstoel terechtkomt door de ongeneeslijke ziekte. “Er komen zware kosten op ons af voor aanpassingen aan zowel het huis al de auto”, liet de grootmoeder eerder al weten. “Maar terugbetalingen zijn er momenteel amper omdat hij momenteel ‘niet gehandicapt genoeg’ is. Er zijn ook tal van andere moeilijkheden hierdoor, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een gehandicaptenkaart.” De grootouders van de jongen vergezelden hem toen ze de cheque in ontvangst kwamen nemen. “Het gaat om een geweldige inspanning van jullie”, sprak een geëmotioneerde grootvader de organisatoren en helpers toe. “Dit gaat het kind zeker ten goede komen. We kampen momenteel met veel moeilijkheden, maar we zijn enorm dankbaar dat jullie dit allemaal ondersteunden.”