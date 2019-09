Brandweer wast meer dan 600 auto’s voor zieke buurjongen (11) Tom Vierendeels

15 september 2019

15u39 3 Galmaarden De Tollembeekse brandweermannen hebben samen met de lokale afdelingen van Chiro en KLJ ongeveer 600 wagens gewassen. De opbrengst gaat naar de 11-jarige Ian Cansse, een buurjongen van de brandweerpost.

Om 8 uur gingen de brandweermannen in de Hernestraat van start, maar om 7.30 uur stonden de eerste mensen met hun wagen al te wachten op een poetsbeurt. De ‘Carwash4Ian’ bleek uiteindelijk een groot succes met ongeveer 600 wagens die gewassen werden op de parking van de kazerne. De opbrengst van deze benefiet gaat naar Ian die op zijn vijfde te horen kreeg dat hij aan de ongeneeslijke spierziekte van Duchenne lijdt. Hij gaat momenteel nog altijd naar de ziekenhuisschool van Inkendaal in Vlezenbeek. Het was de organisatie van de Dolle Strandbalfeesten die beide partijen met elkaar in contact bracht. De brandweermannen kregen zaterdag steun van onder meer Chiro en KLJ zodat er niet gestopt moest worden met wassen bij dringende interventies. Dat gebeurde twee keer waarbij de brandweermannen moesten uitrukken voor een verkeersongeval en een brand.