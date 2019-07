Brandweer redt onfortuinlijke koe uit Mark Tom Vierendeels

15u44 9 Galmaarden Brandweermannen hebben vandaag een reddingsoperatie opgezet voor een drenkeling in de Mark. Het slachtoffer, een koe, is veilig en wel aan land gezet, maar is wel nog onder de indruk van de feiten.

De brandweer kreeg zondagnamiddag een oproep binnen dat een koe in de Mark was gesukkeld en niet meer op eigen kracht uit het water raakte. Dat gebeurde in de omgeving van de Plaats in het centrum van Tollembeek. Naast ploegen van de post Tollembeek snelden ook brandweerduikers ter hulp, maar die dienden uiteindelijk niet te water te gaan.

Met behulp van een verrijker van een landbouwer kon de koe op het droge geholpen worden. Na nazicht door een dierenarts bleek het dier in goede gezondheid te verkeren.