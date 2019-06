Brandweer moest heel wat straten opkuisen zoals hier in de Repingestraat Marc Colpaert

06 juni 2019

Door de hevige regen van woensdagnacht moest de brandweer van de zone Vlaams-Brabant-West bijna de hele dag tal van straten gaan proper maken zo ook in de Repingestraat in Vollezele. Op tal van plaatsen in Galmaarden, Tollembeek en Vollezele stroomde heel wat modder op de straten door de hevige regen. Dit zorgde op vele plaatsen voor gevaarlijke situaties. Vooral ter hoogte van de brandweer kazerne in de Hernestraat moest flink geruimd worden. Maar ook ter hoogte van de Repingestraat met de Repingekouter in Vollezele, was er heel wat modder op de weg te vinden. Gelukkig voor de omwonenden van de Repingestraat kregen ze geen water in hun woningen, al scheelde het niet veel volgens sommige inwoners.