Bibliotheek van Galmaarden sluit opnieuw de deuren Amber Gys

12 augustus 2020

De bibliotheek van Galmaarden sluit uit voorzorg opnieuw haar deuren vanaf maandag 3 augustus. De laatste weken zijn er in de gemeente enkele besmettingen vastgesteld, waardoor de bibliotheek een besmetting wil vermijden. De deuren blijven alvast preventief gesloten tot en met 31 augustus. Fervente lezers kunnen wel nog terecht via het afhaalpunt. De boeken kunnen gereserveerd worden via de website van de bibliotheek en worden klaargelegd in een afhaalpakket.