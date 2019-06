Bewoners Zonnelied trokken de sportieve kaart Marc Colpaert

06 juni 2019



Tal van bewoners van Zonnelied, De Oude Pastorij uit Tollembeek trokken hun sportiefste schoenen aan voor een wedstrijdje voetballen op een plein achter het sportcomplex van Tollembeek. Daarnaast zakten heel wat bewoners uit tal van andere zorginstellingen af naar Zonnelied in Tollembeek, voor een vriendschappelijk voetbaltornooi. Er waren mensen uit Roosdaal en zelfs mensen uit Molenbeek van de partij. Alles verliep uitstekend en iedereen keerde nadien tevreden naar huis terug. “Vandaag is het natuurlijk een vriendschappelijk tornooi en is het belangrijker om mee te doen dan om te winnen. Met zo een sportdag blijven onze bewoners in beweging”, vertelde Renske Mignon van Zonnelied.