Bewoners Zonnelied en De Okkernoot samen aan het sporten

17 september 2019

Een zestigtal atleten met een beperking van Zonnelied Tollembeek en De Okkernoot uit Vollezele gingen tal van sporten beoefenen in het sportcentrum van Galmaarden. De bewoners mochten kennismaken met tal van sporten, zo was er een initiatie van mini-tennis, boerengolf, Afrikaanse dans, voetbal en in een lokaal waren er tal van oude volksspelen te vinden. “ De mensen mogen vandaag tevens een ritje maken in een huifkar getrokken door paarden. Dit is al het vijfde jaar dat we deze ZonneNoot organiseren en we proberen om telkens andere sporten aan te bieden”, vertelde Nele Vansteenwegen. Deze sportdag werd georganiseerd door de plaatselijke afdelingen van Zonnelied, De Okkernoot en door de sportdienst van de gemeente.