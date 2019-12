Bewoners van vzw Zonnelied kregen geld voor een snoezelbad Marc Colpaert

30 december 2019

De N-VA Galmaarden ging naar de bewoners van de vzw Zonnelied, De oude pastorij in Tollembeek, om hen een cheque van 740 euro te overhandigen.

Voor de derde keer op rij deed N-VA Galmaarden mee aan de actie ‘Music for Live’ en dat werd een groot succes. “Dit jaar mochten wij zelf onze actie kiezen”, vertelde voorzitter Rudy Thiebaut. “We beslisten om uiteraard te kiezen voor een goed doel uit onze eigen gemeente. Enkele mensen van Jong N-VA verkochten chocolaatjes op de Winterhappening in Vollezele en eveneens alle bestuursleden hebben zich ingezet voor de verkoop. De totale opbrengst van 740 euro gaat integraal naar de vzw Zonnelied. We zijn er van overtuigd dat het geld goed zal besteed worden”, aldus de voorzitter. “Dat geld zal gebruikt worden bij de aankoop van een snoezelbad met bubbels en lichtjes, een goede investering voor onze bewoners”, vertelde ergotherapeut Anais Vanhove van Zonnelied. En de bewoners die waren natuurlijk best tevreden met de cheque.