Betrapte sluikstorter riskeert boete tot 1.000 euro Amber Gys

06 oktober 2020

Galmaarden Dankzij een goede samenwerking tussen enkele buurtbewoners, de gemeente- en politiediensten en de lokale supermarkten in Galmaarden kon een sluikstorter op heterdaad worden betrapt. De persoon riskeert een boete tot wel 1.000 euro.

Enkele alerte buurtbewoners merkten op dat er ter hoogte van de Munkbaan in Galmaarden regelmatig afval werd gedumpt. Deze bewoners maakten melding van deze feiten bij de gemeente en de wijkinspecteur. Door de politie werden in totaal zeven processen-verbaal inzake ‘sluikstort’ opgesteld. De inhoud van de afvalzakken werd grondig doorzocht. Aan de hand van enkele kassatickets en met de medewerking van de betrokken plaatselijke winkels kon de dader worden geïdentificeerd. Deze heeft meerdere feiten bekend. De betrapte sluikstorter zal moeten opdraaien voor de opruimkosten en er zal een GAS-boete worden opgelegd. Het kostenplaatje zal al snel oplopen tot om en bij de 1.000 euro. Meldingen van sluikstorters kunnen steeds gemeld worden bij de milieudienst of de lokale politie Pajottenland.