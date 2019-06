Benefietavond met modeshow voor Tara Marc Colpaert

03 juni 2019

Ingrid De Munter organiseerde in de zaal ‘t Klavertje 3 met enkele vrienden een benefietavond met een modeshow voor Tara, een vrouw die vorig jaar het slachtoffer werd van de vleesetende bacterie. Tara was er niet maar haar moeder, dochter en zus waren wel van de partij. Ingrid De Munter hoopte met haar event heel wat geld binnen te halen voor Tara. Tara, 33 jaar en mama van twee kinderen, werd in de kerstperiode van 2018 het slachtoffer van de vleesetende bacterie. Ze overleefde het gelukkig, wat volgens de dokters een klein mirakel was, maar het verdict was heel zwaar. Zowel haar beide benen, als haar beide handen tot halverwege de onderarmen moesten geamputeerd worden. Het daaruit vloeiende kostenplaatje is heel hoog.Tijdens deze speciale avond kwam de mama van Tara, Sonja Ruysseveldt, samen met de dochter van Tara, Emma en de zus van Tara, Heidi naar de modeshow kijken. “Mijn dochter is ongelooflijk moedig in deze moeilijke periode van haar leven. Het doet dan ook goed dat mensen zoals Ingrid en samen met vele vrijwilligers zo een event organiseren”, zei Sonja. Na de modeshow speelde de coverband Pussy Willow tal van leuke liedjes, gevolgd door een 80 en 90 party.