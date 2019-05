Benefietavond met modeshow en muziek voor Tara

28 mei 2019

Ingrid De Munter organiseert met enkele vrienden een benefietavond met een modeshow voor Tara, een vrouw die vorig jaar het slachtoffer werd van de vleesetende bacterie. Ingrid hoopt met haar event op vrijdag 31 mei heel wat geld binnen te halen voor Tara.

Het verhaal van Tara sprak Ingrid De Munter en Evi Vaes zo hard aan dat ze samen met Jenny Sergeant en nog enkele vrienden de handen in elkaar sloegen om iets voor haar te doen. Tara, 33 jaar en mama van twee kinderen, werd in de kerstperiode van 2018 het slachtoffer van de vleesetende bacterie. Ze overleefde het gelukkig maar, wat volgens de dokters een klein mirakel was, maar het verdict was heel zwaar. Zowel haar beide benen, tot boven de knie, als haar beide handen tot halverwege de onderarmen moesten geamputeerd worden. Het daaruit vloeiende kostenplaatje is immens hoog, zoals voor de elektrische prothesen, de rolstoel, andere benodigde hulpmiddelen, ziekenhuis- en renovatiekosten. “Daarom hebben wij een event ten voordele van de vzw Hart voor Tara op poten gezet met de bedoeling om haar en haar gezin een financiële duwtje in de rug te geven”, vertelde Ingrid De Munter.

En dus wordt er op vrijdag 31 mei een event georganiseerd in de zaal ‘t Klavertje 3 in Galmaarden, met enkele optredens en een modeshow. “Wij gaan een modeshow organiseren om 20 uur met kleding van DressIngrid, nadien speelt een coverband Pussy Willow tal van leuke liedjes, gevolgd door een 80 en 90 party. Er is tevens een foodtruck aanwezig”, aldus Ingrid. Een ticket in voorverkoop kost 8 euro, aan de kassa is dit 10 euro, de opbrengst zal geschonken worden aan Tara. Meer info kan men vinden op: https//hartvoortara.be.