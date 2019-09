Benefietavond met John Terra en Bart Declercq in de zaal Willem Tell Op vrijdagavond 20 september Marc Colpaert

19 september 2019

10u15 3

De vereniging Samen Helpen organiseert op vrijdag 20 september een benefietavond voor het goede doel in de zaal Willem Tell in Tollembeek. Meer dan 25 jaar geleden werd de vereniging Samen Helpen opgestart in Galmaarden. De bedoeling was en is nog steeds, om mensen met kanker uit Galmaarden, Tollembeek of Vollezele financieel te helpen. “Dit is vandaag nog steeds aan de orde want ook in onze drie gemeenten krijgen heel wat mensen te horen dat ze kanker hebben. Die ziekte is niet alleen levensbedreigend, maar kost daarnaast nog heel wat geld”, zegt voorzitter Roger De Nauw. Met tal van acties zoals deze benefiet op 20 september proberen ze om geld in te zamelen. Vorig jaar werd in totaal 3.400 euro gegeven aan de actie ‘Kom op tegen Kanker’, 5.564 euro ging naar het Kinderkankerfonds en 7.500 euro werd uitgedeeld aan mensen met kanker uit onze gemeenten. “Om dit te kunnen blijven verwezenlijken hopen wij dat heel wat mensen nu vrijdagavond naar de zaal Willem Tell komen”, besluit De Nauw. Wie vragen heeft over deze organisatie kan hun contacteren via: samenhelpen@gmail.com. Giften kunnen gestort worden op rekeningnummer BE65 035221369296.