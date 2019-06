Benefietavond brengt 3.154 euro op voor slachtoffer van vleesetende bacterie Tara De Bolle

14u57 3 Galmaarden Een benefietavond met modeshow heeft een mooie som op van 3.154 euro opgebracht voor Tara De Bolle, slachtoffer van de vleesetende bacterie, en daar was organisator Ingrid Demunter best tevreden mee.

Ingrid Demunter organiseerde in de zaal ‘t Klavertje 3 met enkele vrienden een benefietavond met een modeshow voor Tara De Bolle. Deze vrouw, 33 jaar en mama van twee kinderen, werd in de kerstperiode van 2018 het slachtoffer van de vleesetende bacterie. Ze overleefde het gelukkig, wat volgens de dokters een klein mirakel was, maar het verdict was heel zwaar. Zowel haar benen, als beide handen tot halverwege de onderarmen moesten geamputeerd worden. Het daaruit vloeiende kostenplaatje is heel hoog. Daarom organiseerde Ingrid Demunter een benefietavond met onder meer een leuke modeshow en een optreden van de coverband Pussy Willow, gevolgd door een party. “Ik ben heel blij dat deze benefietavond toch nog een mooie som heeft opgeleverd. Het bedrag werd ondertussen overgeschreven op de rekening van Tara”, aldus een tevreden Ingrid.