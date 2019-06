Benedicte en Sofie deden het goed op de Special Olympics Marc Colpaert

11 juni 2019

Benedicte Nulens en Sofie Decoster trokken naar de Special Olympics Belgium in Sint-Niklaas en Beveren en deden het verre van slecht. Benedicte en Sofie samen met nog enkele andere bewoners van Zonnelied, De Oude Pastorij, in Tollembeek trokken naar de Special Olympics. Sofie Decoster is een krak in het zwemmen en dat werd nog eens duidelijk want ze kwam met heel wat prijzen naar huis, waaronder een zilveren medaille voor het zwemmen over een afstand van 25 meter. Benedicte is dan weer goed in lopen en behaalde een verdienstelijke vierde plaats op de 50 meter lopen en een vijfde plaats tijdens het verspringen. De twee dames toonden trots hun medailles bij hun terugkomst in Tollembeek.