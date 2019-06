Bar Richard vanaf nu elke zondag open

Marc Colpaert

21 juni 2019

11u47 3

De Bar Richard ter hoogte van de Heetveldemolen in Tollembeek is elke zondag in de namiddag open tijdens de zomermaanden. Wie eens rustig een biertje of een frisdrank wilt drinken, kan er vanaf nu terecht elke zondag ter hoogte van de Heetveldemolen. Peter Limbourg zorgt ervoor dat de mensen tal van lekkere biertjes van de Brasserie de Silly kunnen komen ontdekken en drinken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de bezoeker ook even een rondleiding kan krijgen in de nog steeds werkende watermolen op de Markrivier. Dus twee goede redenen om even af te zakken naar Bar Richard.