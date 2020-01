Baljuwtuin wordt heringericht (en u beslist op welke manier) Tom Vierendeels

11u58 1 Galmaarden De tuin van anderhalve hectare groot achter GC Baljuwhuis wordt de komende drie jaar heringericht. Dit jaar zullen inspraakmomenten en -activiteiten georganiseerd worden om te luisteren naar de inwoners zodat ze zich thuis zullen voelen in de tuin. De Vlaamse overheid geeft een subsidie van meer dan 144.000 euro voor het project. De gemeente legt er nog eens dik 50.000 euro bij.

“De tuin met fruitbomen en een verloederde kruidentuin ligt er al jaren op dezelfde manier bij, maar heeft veel meer potentieel”, zegt schepen Ludo Persoons (CD&V). “Jarenlang zochten we naar oplossingen, maar dankzij Leen Van de Weghe vonden we een partner in Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Er werd een dossier opgesteld en via de provincie ontvangen we van het Agentschap Natuur & Bos een subsidie van 144.605,59 euro. In onze meerjarenplanning namen we 200.000 euro op voor dit project. Het is nu de bedoeling om iedereen aan tafel te krijgen, van inwoners tot verenigingen. Dit is een project van iedereen.” Dat laatste is overigens een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van de subsidie. “Alleen wanneer er sprake is van participatie geeft de provincie nog subsidies voor projecten”, verduidelijkt provincieraadslid Geertrui Windels. “Het project moet dus lang blijven leven en mag niet uitdoven na enkele jaren. Dit project kreeg net als 29 andere op een totaal van 130 ingezonden dossiers een subsidie. Het wordt een unieke kans om mens en natuur bij elkaar te brengen.”

Verbinding

“We gaan inderdaad luisteren naar wat de mensen willen”, pikt Leen Van de Weghe in. “Van de kleinsten tot de senioren. We willen de mensen echts iets bieden waar ze iets kunnen beleven en waar ze zich thuis zullen voelen. Voor alle partners is het wel belangrijk dat het een plek wordt om enerzijds mensen te verbinden en anderzijds mensen met de natuur te verbinden. De biodiversiteit verhogen is dan ook belangrijk. Tot slot is ook het sociale aspect belangrijk. We zullen inzetten op beweging om mensen in eenzaamheid of met obesitas hier te krijgen. Ook ProNatura, dat aan sociale tewerkstelling doet, zal instaan voor het beheer.”