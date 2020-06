Baljuwtuin heeft nieuwe speeltoestellen dankzij de input van de kinderen Amber Gys

04 juni 2020

12u24 0 Galmaarden De Bajuwtuin in Galmaarden beschikt sinds donderdag over nieuwe speeltuigen. De speeltoestellen zijn geschikt voor kinderen van drie tot twaalf jaar. Het volledige project kostte de gemeente een kleine 25.000 euro.

Afgelopen week werden in de Baljuwtuin nieuwe speeltoestellen geplaatst. De keuze van de speeltoestellen werd mee bepaald door de kinderen. “Tijdens de laatste Superkindjesdag aan het einde van de zomer in 2019 konden de kinderen hun stem uitbrengen voor hun favoriete speelterrein”, zegt Marleen Merckaert (CD&V), schepen voor Jeugd. “Op basis van de stemmen gingen de jeugd- en sportdienst aan de slag om via een prijsvraag de dromen van de kinderen waar te maken.”

Er werden vier speeltoestellen geplaatst voor kinderen van 3 tot 12 jaar waaronder een kimtoestel en evenwichtspad. “We zijn blij, een week nadat de veiligheidsraad heeft beslist om de speeltuinen terug open te stellen, dat de kinderen binnenkort hun hart kunnen ophalen in onze prachtige Baljuwtuin”, vertelt Sylvie Leblicq, diensthoofd vrije tijd. “Het plaatsen van deze speeltoestellen is een eerste stap in de ontwikkeling van de Baljuwtuin als ontmoetingsplaats voor alle Galmaardenaren.” Het volledige project kostte de gemeente een kleine 25.000 euro.