Auto rijdt dwars door gevel van huis en belandt in living Amber Gys

11 oktober 2020

10u23 66 Galmaarden Op de Molenstraat in Galmaarden is zondagochtend een bestuurder van een wagen in een woning gereden. Volgens de politie werd de man mogelijk onwel, maar werd niet naar het ziekenhuis gebracht. De woning is onbewoonbaar verklaard.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

In de scherpe bocht van de Molenstraat, op het grondgebied van Vollezele, is een Mitsubishi zondagochtend rond 8.30 uur de gevel van een woning binnengereden. Langs de scherpe bocht met de Rensbergstraat werd een man van rond de 60 - die alleen in de wagen zat - onwel. Hij verloor hierdoor de controle over zijn stuur en belandde in de living van de woning. De eigenaars van het huis waren op het moment van de klap in de woning en stelden de hulpdiensten meteen op de hoogte.

Woning onbewoonbaar

Door het ongeval raakte de woning zwaar beschadigd. “Door de botsing in de voorgevel heeft de bestuurder de steunbalk waar het verdiep op rust weggereden”, verklaart brandweerofficier Gustaaf Cools. “Het verdiep heeft een hele tijd op een kleine hoek die nog overbleef moeten steunen waardoor er instortingsgevaar was.” De brandweer stelt een stabiliteitsingenieur aan voor de nodige vaststellingen, maar de woning werd nu al onbewoonbaar verklaard. De wagen werd getakeld en de muur gestut als tijdelijke oplossing. Bij het ongeval vielen wonderwel geen gewonden.